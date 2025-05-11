Дочь королевы Камиллы высказалась о новом портрете своей матери: что сказала Лора Лопес

Королева Камилла и Лора Лопес / © Getty Images

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Портреты, которые станут частью Королевской коллекции, были написаны двумя разными художниками, лично выбранными королем и королевой, сообщил Букингемский дворец.

Лора Лопес была впечатлена портретом своей матери, в комментарии GB News она сказала: «Это так невероятно. Это очень лестно». А во время разговора королева легонько похлопала дочь по руке и пошутила: «Не говори, что это очень лестно! Мне это просто нравится».

Король Чарльз и королева Камилла на фоне своих коронационных портретов / © Associated Press

Напомним, портрет королевы Камиллы писал художник Пол С. Бенни. Ее Величество прибыла на открытие в эффектном красном платье из шерстяного крепа от Fiona Clare, обула бежевые замшевые туфли на невысоких каблуках, а в руках держала сумку, подобранную им в тон. На груди у королевы была брошь с бриллиантами, в ушах жемчужные серьги-висюльки, а на шее золотая цепочка с пластинчатой подвеской.

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Королева Камилла и ее дочь Лора Лопес пожимает руку художнику / © Getty Images

Лора появилась на мероприятии в белой блузке с рюшами на рукавах и черном жакете, белокурые волосы девушка собрала в низкий пучок и надела крупные золотые серьги-кольца в уши.