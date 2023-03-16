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Дочь королевы Летиции и короля Филиппа VI пройдет военную подготовку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Дочь королевы Летиции и короля Филиппа VI пройдет военную подготовку

Принцесса Леонор и королева Летиция / Фото: Getty Images

Дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции – принцесса Испании Леонор – планирует начать военную подготовку в августе 2023 года.

Королевский двор Испании объявил в пресс-релизе на этой неделе, что 17-летняя Леонор начнет трехлетнюю военную подготовку в конце этого года, чтобы подготовиться к своей будущей роли главы государства. Она первая в очереди на испанский престол.

Принцесса Леонор с родителями / © Getty Images
Принцесса Леонор с родителями / Фото: Getty Images

Леонор, также известная как Ее Королевское Высочество принцесса Астурийская, является старшей из двух дочерей короля Филиппа VI и королевы Летиции. Как первая в очереди на трон Бурбонов, она станет верховным главнокомандующим вооруженными силами Испании, когда ее отец уйдет со своего поста или умрет, сообщает People.

Обучение королевской особы начнется в августе, после того как она закончит учебу в Атлантическом колледже UWC в Уэльсе, где она получит степень международного бакалавра. Кстати, недавно стало известно, что ее младшая сестра - инфанта София - также будет учиться в этом престижном колледже.

Принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images
Принцесса Леонор и инфанта София / Фото: Getty Images

Принцесса Леонор примет участие в первом году обучения в Военной академии сухопутных войск в Сарагосе, после чего перейдет в военно-морское училище, а затем закончит учебу в Главной воздушной академии в Сантьяго-де-ла-Рибера.

В ходе пресс-конференции во вторник министр обороны Испании Маргарита Роблес рассказала о предстоящей военной службе принцессы Леонор.

"Сегодня на заседании кабинета министров мы утвердили королевский указ, целью которого является структурирование военной подготовки и карьеры принцессы Леонор. Это показывает, что когда придет время, у нас будет верховный главнокомандующий-женщина, - продолжила она. - И в последние годы мы приложили большие усилия для включения женщин в вооруженные силы".

Принцесса Леонор и королева Летиция / © Getty Images
Принцесса Леонор и королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, такую же подготовку проходила и бельгийская принцесса Елизавета, старшая дочь короля Филиппа и королевы Матильды.

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Дата публикации
Просмотры
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