Дочь королевы Летиции - принцесса Леонор - надела вышиванку для визита в центр украинских беженцев

Испанская королевская семья с первых дней войны в Украине поддерживает нашу страну.

Еще в начале марта королева Летиция направила народу Украины послание поддержки, надев одну из традиционных блуз страны – украинскую вышиванку на публичное мероприятие.

Королева Летиция / Getty Images

А вчера, 16 апреля, вся семья, включая короля Филиппа VI, королеву Летицию и двоих их дочерей – принцессу Леонор и инфанту Софию посетили украинский центр для беженцев в Посуэло-де-Аларкон, в Испании.

Испанская королевская семья / Getty Images

Королевская семья осмотрела объекты центра, управляемого общественной организацией Accem и поприветствовала семьи и детей из Украины, которые были приняты после бегства из своей страны из-за российского вторжения. В дополнение к центру Pozuelo de Alarcón есть еще три - в Барселоне, Аликанте и Малаге, последний из которых начал работу 6 апреля. В центрах украинцам предлагают комнату, где они могут находиться до 72 часов, где им оказывают медицинскую помощь, а также помогают оформить необходимые документы, а оттуда они уезжают дальше в новое временное жилье в Испании. По оценкам правительства в Испанию уже прибыло 110 000 украинцев.

Отметим, в рамках этого визита в вышитой рубашке приехала старшая дочь королевской четы – принцесса Леонор, будущая королева Испании.

Принцесса Леонор / Getty Images

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