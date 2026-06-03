Дочь королевы Летиции - принцесса Леонор - получила особенную награду на церемонии в Мурсии

Принцесса Леонор / © Getty Images

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Наследница испанского престола, старшая дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции, получила золотую медаль от Региональной ассамблеи Мурсии на заседании Ассамблеи Мурсии в Картахене.

Принцесса была удостоена высших гражданских почестей региона за свои заслуги во время учебы. Высшие власти Мурсии выразили единодушную поддержку короны со стороны региона непосредственно перед тем, как будущая королева снимет форму ВВС и Космических сил.

Принцесса Леонор / © Getty Images

Принцессе Астурийской вручили Золотую медаль Региональной ассамблеи Мурсии. Леонор была удостоена этой чести за ее представительство Короны на институциональном уровне, образцовое поведение и преданность государственной службе, защиту единства и многообразия Испании, а также за институциональные связи с регионом Мурсия.

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В Золотой книге Ассамблеи региона Мурсия принцесса Астурийская выразила благодарность за оказанную ей честь парламентом Мурсии.

«Сан-Хавьер навсегда останется частью моей жизни и моих самых счастливых воспоминаний. Здесь, помимо знакомства с жизнерадостным духом жителей Сан-Хавьера, я ощутила истинное значение товарищества, доверия и преданности», - написала Леонор.

Принцесса Леонор / © Getty Images

Напомним, будущее принцессы кардинально изменится начиная со следующего сентября. Уже официально поступив на факультет политологии в Мадридском университете имени Карлоса III, наследница престола оставит свою парадную форму в гардеробе дворца Сарсуэла, чтобы полностью погрузиться в гражданскую и академическую жизнь.

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