Дочь королевы Максимы показала, как отпраздновала завершение учебы в колледже

Средняя дочь королевы Максимы и короля Виллема-Александра – принцесса Алексия – отпраздновала выпускной, не забыв о важной нидерландской традиции.

Принцесса Алексия получила диплом Международного бакалавриата в Объединенном всемирном колледже Атлантики в Уэльсе.

Чтобы отпраздновать это событие, Королевский дом поделился твитом с видео, на котором принцесса Алексия гордо поднимает национальный флаг и школьную сумку на флагштоке среди ясного голубого неба, а затем смотрит в камеру, улыбаясь и махая рукой.

"Флаг развевается над дворцом Huis ten Bosch! Принцесса Алексия получила диплом Международного бакалавриата в United World College of the Atlantic в четверг, 6 июля", - говорится в подписи к сообщению.

Согласно традиции поднять свою сумку вверх означает, продемонстрировать тяжелый труд во время учебы и оглянуться назад на успехи и достижения.

De vlag kan uit op Paleis Huis ten Bosch! Prinses Alexia heeft donderdag 6 juli haar Internationaal Baccalaureaat diploma behaald aan het United World College of the Atlantic.⁰https://t.co/z4wI6ANM1e pic.twitter.com/Dx4ErLiEwS — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) July 10, 2023

Напомним, принцесса Алексия начала двухлетний курс обучения в UWC Atlantic в августе 2021 года. С ней же поступила и испанская принцесса Леонор, которая тоже недавно получила диплом, а ее родители приезжали к ней на выпускной.

Также недавно члены нидерландской королевской семьи показали кадры из своей ежегодной летней фотосессии, которую снимали на пляже.

Нидерландская королевская семья / Фото: Associated Press

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