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Дочь королевы Рании стала мамой близнецов: дворец поделился подробностями
Старшая дочь короля Абдаллы II и королевы Рании – принцесса Иман – стала мамой во второй раз, родив двоих девочек-близнецов.
Принцесса Иман Иорданская и ее муж Джамиль Термиотис, стали родителями дочерей-близняшек. Хашимитский королевский дом объявил о рождении двух девочек в пятницу, 14 августа, всего через месяц после того, как мы сообщали, что принцесса ожидает не одного, а сразу двоих детей.
Королевский дворец сам подтвердил эту новость в заявлении, поздравив Иман и Джамиля с рождением дочерей-близнецов и выразив поздравления королю Абдалле II и королеве Рании с рождением внучек. На данный момент имена, выбранные для девочек, и другие подробности о рождении не разглашаются.
«Хашимитский королевский дворец рад сообщить, что Ее Королевское Высочество принцесса Иман бинт Абдулла II и Его Превосходительство г-н Джамиль Александр Термиотис сегодня стали родителями двойняшек. Пусть Бог сделает их радостью в глазах родителей», — гласил заявление.
У супругов также есть старшая дочь – принцесса Амина, которая появилась на свет 16 февраля 2025 года. Девочка родилась всего через несколько месяцев после принцессы Иман, дочери наследного принца Хусейна и принцессы Раджвы, сделав королеву Ранию бабушкой дважды всего за шесть месяцев.