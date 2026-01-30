- Дата публикации
-
Категория
Общество
Количество просмотров
310
Время на прочтение
1 мин
Дочь Майкла Джексона в мини-платье с обнаженным животом позировала на вечеринке
27-летняя актриса, певица и модель Пэрис Джексон в пикантном образе total black продемонстрировала стройную фигуру.
Пэрис Джексон посетила вечеринку Spotify Best New Artist Party в Лос-Анджелесе.
Для своего появления звезда выбрала черное асимметричное мини-платье с длинными прозрачными рукавами и обнаженным животом. Наряд прекрасно подчеркнул стройные ноги артистки.
Аутфит Джексон дополнила черными босоножками на высоких платформах, каблуках и с красной подошвой. В руке она держала черный сатиновый клатч-футляр.
Пэрис сделала объемную прическу с локонами, нежный макияж, украсила уши длинными серьгами, а руки — металлическими кольцами.
