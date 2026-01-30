Дочь Майкла Джексона в мини-платье с обнаженным животом позировала на вечеринке

Пэрис Джексон / © Associated Press

Реклама

Пэрис Джексон посетила вечеринку Spotify Best New Artist Party в Лос-Анджелесе.

Для своего появления звезда выбрала черное асимметричное мини-платье с длинными прозрачными рукавами и обнаженным животом. Наряд прекрасно подчеркнул стройные ноги артистки.

Пэрис Джексон / © Associated Press

Аутфит Джексон дополнила черными босоножками на высоких платформах, каблуках и с красной подошвой. В руке она держала черный сатиновый клатч-футляр.

Реклама

Пэрис Джексон / © Associated Press

Пэрис сделала объемную прическу с локонами, нежный макияж, украсила уши длинными серьгами, а руки — металлическими кольцами.

Пэрис Джексон / © Associated Press

Напомним, Пэрис Джексон в тыквенном платье с глубоким декольте, стразами и пайетками сияла на мероприятии.