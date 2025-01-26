Дочь Меган и Гарри носит такое же платье, как у принцессы Шарлотты

Бдительные поклонники четы Сассекских обратили на это внимание после того, как пара опубликовала свою рождественскую открытку 2024 года.

Платье, в котором была запечатлена на фото трехлетняя принцесса Лилибет очень напоминало то, которое носила ее кузина – принцесса Шарлотта на пасхальную службу в 2022 году.

Рождественская открытка Меган и Гарри, фото: Archewell foundation

На дочери Кейт и Уильяма Уэльских в тот день было платье Rachel Riley с синими и белыми цветами, воротником «Питер Пэн» и сборками на талии.

Какое именно платье было на дочери Меган и Гарри Сассекских не известно и рассмотреть его вблизи тоже нельзя из-за качества снимка, которые вырезан из общего коллажа, представленного парой.

Кейт и Уильям Уэльские с сыном Джорджем и дочерью Шарлоттой / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали вам, модные дубли Кейт Миддлтон и ее дочери принцессы Шарлотты. Они часто носят наряды, которые идеально дополняют образы друг друга.

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