Дочь Меган и Гарри потеснила в очереди на престол сына королевы Елизаветы II: дворец обновил список претендентов

Дочь Меган Маркл и принца Гарри включена в обновленный список претендентов на престол. Королевский сайт поделился информацией.

Линия преемственности на веб-сайт британской королевской семьи, наконец-то, была обновлена. В нее включили новорожденную дочь герцога и герцогини Сассекский - Лилибет Диану Маунтбеттен-Виндзор, которая родилась 4 июня 2021 года в больнице Санта-Барбара Коттедж и занимает восьмую строчку в очереди на престол после старшего брата Арчи.

Меган и Гарри с сыном Арчи / Getty Images

Таким образом сын королевы Елизаветы II – герцог Йоркский Эндрю оказался на девятой строке, а его старшая дочь Беатрис теперь на десятой.

Принц Эндрю с дочками Беатрис и Евгенией / Getty Images

Нет никакого подвоха в том, что линия наследования на сайте королевской семьи не обновляется сразу после рождения очередного ребенка. Точно так же прошло почти два месяца, прежде чем на веб-сайт был добавлен сын принцессы Евгении Август после того, как он родился в феврале 2021 года.

Напомним, о рождении Лилибет Дианы было объявлено спустя два дня после того, как малышка появилась на свет. Второй ребенок четы Сассекских был назван в честь ее прабабушки королевы Елизаветы II, которую в детстве ласково называли Лилибет. Также аж до самой своей смерти ее звал и покойный супруг принц Филипп. Второе имя Диана было выбрано в честь бабушки принцессы Дианы – матери принца Гарри.

Ранее мы сообщали, что Меган и Гарри хотят крестить ребенка в Виндзоре, там же, где был крещен их старший сын Арчи. Принц Гарри намерен просить бабушку королеву Елизавету II присутствовать на церемонии. Но более никаких подробностей пока что не разглашается.

Королева Елизавета II, принц Эндрю, Меган и Гарри / Associated Press

Гарри и Меган, напомним, сейчас проживают в Монтесито, Санта-Барбара. Фотографии своей дочери они еще не показывали публике и вряд ли покажут в ближайшее время.

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