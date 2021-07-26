Дочь Меган и Гарри потеснила в очереди на престол сына королевы Елизаветы II: дворец обновил список претендентов

Дочь Меган Маркл и принца Гарри включена в обновленный список претендентов на престол. Королевский сайт поделился информацией.
Линия преемственности на веб-сайт британской королевской семьи, наконец-то, была обновлена. В нее включили новорожденную дочь герцога и герцогини Сассекский - Лилибет Диану Маунтбеттен-Виндзор, которая родилась 4 июня 2021 года в больнице Санта-Барбара Коттедж и занимает восьмую строчку в очереди на престол после старшего брата Арчи.
Таким образом сын королевы Елизаветы II – герцог Йоркский Эндрю оказался на девятой строке, а его старшая дочь Беатрис теперь на десятой.
Нет никакого подвоха в том, что линия наследования на сайте королевской семьи не обновляется сразу после рождения очередного ребенка. Точно так же прошло почти два месяца, прежде чем на веб-сайт был добавлен сын принцессы Евгении Август после того, как он родился в феврале 2021 года.
Напомним, о рождении Лилибет Дианы было объявлено спустя два дня после того, как малышка появилась на свет. Второй ребенок четы Сассекских был назван в честь ее прабабушки королевы Елизаветы II, которую в детстве ласково называли Лилибет. Также аж до самой своей смерти ее звал и покойный супруг принц Филипп. Второе имя Диана было выбрано в честь бабушки принцессы Дианы – матери принца Гарри.
Ранее мы сообщали, что Меган и Гарри хотят крестить ребенка в Виндзоре, там же, где был крещен их старший сын Арчи. Принц Гарри намерен просить бабушку королеву Елизавету II присутствовать на церемонии. Но более никаких подробностей пока что не разглашается.
Гарри и Меган, напомним, сейчас проживают в Монтесито, Санта-Барбара. Фотографии своей дочери они еще не показывали публике и вряд ли покажут в ближайшее время.
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