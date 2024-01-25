Дочери принца Иоахима и принцессы Мари исполнилось 12 лет: датский дворец поделился милым фото

Графиня Афина Датская родилась 24 января 2012 года. До января 2022 года она носила титул принцессы, пока экс-королева Дании Маргрете II не приняла решение лишить своих младших внуков этих титулов.

В Instagram аккаунте датского королевского дворца опубликовали несколько новых фото именинницы и написали:

"У Ее Превосходительства графини Афины день рождения, ей исполняется 12 лет.

По случаю дня рождения мать графини, Ее Королевское Высочество принцесса Мария, сфотографировала дочь в доме семьи в Вашингтоне".

На снимках, сделанных на улице, графиня Афина запечатлена в заснеженном дворе, одетая в белый пуховик, водолазку и джинсы. На первом снимке юная графиня улыбнулась, а на втором снимке опустилась на колени, чтобы погладить домашнего любимца Серизу.

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Второй сын королевы Маргрете II – принц Иоахим и его жена принцесса Мари переехали в Соединенные Штаты в прошлом году с двумя детьми, когда он начал новую работу в посольстве Дании при Министерстве обороны.

Напомним, в январе 2022 года королева Маргрете II лишила четверых детей принца Иоахима их королевских титулов, приняв решение, которое она позже назвала "необходимым обеспечением монархии в будущем". Братьев и сестер ранее называли принцами или принцессами и с рождения называли "Его/Ее Высочество".

Принцесса Мари и принц Иоахим / Фото: Getty Images

Николай, Феликс, Хенрик и Афина сохранили каждый свои места в линии преемственности и теперь вместо этого известны Его или Ее Превосходительствами графами и графинями Монпеза. Титулы перешли от их покойного деда принца Хенрика (мужа королевы), который умер в 2018 году.

Напомним, в канун нового 2024 года королева Маргрете также отреклась от престола в пользу своего старшего сына и ныне уже короля Фредерика X.

Король Фредерик X и королева Мэри / Фото: Associated Press

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