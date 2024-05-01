Дочь принцессы Беатрис унаследовала любимое хобби принцессы Шарлотты

Об этом принцесса Йоркская недавно рассказала во время очередного публичного выхода.

Принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци воспитывают двухлетнюю дочь Сиенну. И, оказывается, юная королевская особа является большой поклонницей балета, о чем ее мама сама рассказала.

35-летняя принцесса Беатрис присутствовала на вечеринке в отеле Broadwick в лондонском Сохо, организованной ее близкой подругой и звездным диетологом Габриэлой Пикок, пишет Hello! На этом мероприятии Беатрис и рассказала, что ее дочь, которой в сентябре исполнится три года, очень любит балет.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Дочь принца и принцессы Уэльских – принцесса Шарлотта – тоже обожает балет, как и ее бабушка принцесса Диана. Об этом ее мама принцесса Кейт рассказала публике во время визита на текстильную фабрику в Йоркшире.

Принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press

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