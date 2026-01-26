- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 227
- Время на прочтение
- 1 мин
Дочь принца Иоахима и принцессы Мари — графиня Афина — отпраздновала 14-летие: новое фото дворца
Графине Афинее, дочери датского принца Иоахима и принцессы Мари — исполнилось 14 лет.
По этому поводу датский королевский дворец поделился новыми портретными снимками девочки.
«Поздравляем Ее Превосходительство графиню Афину с 14-летием!», — говорится в подписи к снимкам, автором которого стал Якоб Кирк.
Графиня Афина одета в светлую полосатую рубашку Сosstores и черные брюки, у нее на шее несколько золотых украшений с подвесками, а длинные волосы распущены.
Празднование дней рождения новыми официальными портретами — давняя традиция в датской королевской семье.
Афина — младшая дочь принца Иоахима и принцессы Мари, а также младшая внучка королевы Маргрете II. Она родилась принцессой в 2012 году, но ее статус изменился в 2023 году, когда ее бабушка решила реструктурировать титулы королевского дома за год до отречения от престола в пользу своего старшего сына, нынешнего короля Фредерика X. С тех пор Афина, как и ее брат Хенрик и двое сводных братьев, отказалась от своего титула и стала графиней Монпеза, используя титул Ее Превосходительства.