Графиня Афина / © Датская королевская семья/Instagram

По этому поводу датский королевский дворец поделился новыми портретными снимками девочки.

«Поздравляем Ее Превосходительство графиню Афину с 14-летием!», — говорится в подписи к снимкам, автором которого стал Якоб Кирк.

Графиня Афина / © Датская королевская семья/Instagram

Графиня Афина одета в светлую полосатую рубашку Сosstores и черные брюки, у нее на шее несколько золотых украшений с подвесками, а длинные волосы распущены.

Празднование дней рождения новыми официальными портретами — давняя традиция в датской королевской семье.

Графиня Афина / © Датская королевская семья/Instagram

Афина — младшая дочь принца Иоахима и принцессы Мари, а также младшая внучка королевы Маргрете II. Она родилась принцессой в 2012 году, но ее статус изменился в 2023 году, когда ее бабушка решила реструктурировать титулы королевского дома за год до отречения от престола в пользу своего старшего сына, нынешнего короля Фредерика X. С тех пор Афина, как и ее брат Хенрик и двое сводных братьев, отказалась от своего титула и стала графиней Монпеза, используя титул Ее Превосходительства.