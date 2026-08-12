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Дочь принцессы Анны приехала на мероприятие в элегантном комбинезоне и очках от солнца
Племянница короля Чарльза посетила гала-мероприятие во время открытия Чемпионата мира FEI 2026 года в Ахене, что в Германии.
Это глобальное конное мероприятие, где разыгрываются мировые титулы в выездке, троеборье, драйвинге, пара-выездке, конкуре и вольтижировке.
Зара Тиндалл, которая и сама является профессиональной наездницей, посетила церемонию открытия чемпионата мира по конному спорту и проехалась в карете на церемонии открытия этого глобального конноспортивного мероприятия в Allianz Park.
Зара была одета в черный стильный комбинезон от бренда Frame и на лице у нее были солнцезащитные очки Finlay & Co. цвета шампанского. Короткие белокурые волосы Тиндалл распустила и сделала макияж.
Племянница короля Чарльза была не единственной представительницей королевской семьи, присутствовавшей на церемонии во вторник: королева Дании Мэри, а также наследная принцесса Нидерландов Катарина-Амалия присутствовали на церемонии открытия.
Среди других членов королевской семьи, присутствовавших на мероприятии, были инфанта Елена, герцогиня Луго и сестра короля Испании ФилиппаVI и Ее Королевское Высочество принцесса Бенедикта Датская.