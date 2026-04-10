Дочь принцессы Каролины Монакской – Шарлотта Казираги – появилась на публике с новым бойфрендом
Уже продолжительное время Шарлотта состоит в отношениях с писателем Николя Матье.
Вместе пара, которая встречается около двух лет, была замечена на теннисном турнире Monte Carlo Masters 1000. Кадры опубликовал журнал «Paris Match» в своем Instagram.
На трибунах во время матча между Янником Синнером и Томашем Махачем дочь принцессы Каролины Монакской наблюдала за игрой рядом с Николя Матье. На мероприятии присутствовал и 12-летний сын писателя.
В конце марта Казираги впервые прокомментировала свои отношения с Николя. Это произошло во время продвижения ее книги во французском городе Эпиналь, родном городе ее бойфренда.
Напомним, ранее Шарлотта была замужем за кинопродюсером Дмитрием Рассамом, которому родила сына. В 2024 году они приняли решение развестись после четырех лет семейной жизни.