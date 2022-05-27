Дочь Путина съездила в Германию на процедуру, которую любит Ким Кардашьян

Война войной, а поход к косметологу у одной из дочерей Путина по расписанию. И не где-нибудь, а в ненавистной Европе.

Сообщается, что младшая дочь диктатора Катерина Тихонова прошла процедуру подтяжки лица в Германии.

Как сообщает немецкая газета Bild, 35-летняя Катерина Тихонова регулярно летает в Германию, чтобы пройти эту косметическую процедуру, во время которой пациенту делают инъекции его собственной плазмы крови. Плазму выделяют на специальном оборудовании, которое работает по принципу центрифуги. Называется такая процедура омоложения - плазмолифтинг, говорят, ее очень любит звезда реалити Ким Кардашьян. Стоимость ее в Германии - приблизительно 3400 фунтов стерлингов за сеанс (почти 4300 долларов), сообщает Mirror.

Путин с дочерьми

Издание пишет, что Тихонова также делала инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты, чтобы убрать морщины на лбу и морщины вокруг губ.

"Дочь Путина потратила тысячи евро на странную косметическую процедуру — она, как и ее папа, хочет быть моложе и жить вечно?" - пишут в западных СМИ о Тихоновой.

Катерина Тихонова / Фото: Getty Images

Напомним, ранее в прессе писали, что выяснилось, что Катерина Тихонова состоит в отношениях с Игорем Зеленским, бывшим руководителем Баварского государственного балета, который носит фамилию Зеленский. За последние два года Тихонова свыше 50 раз летала из Москвы в Мюнхен.

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