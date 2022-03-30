Ксения Шойгу удалила Instagram: что постила дочь министра обороны РФ в соцсети

У министра Обороны РФ Сергея Шойгу есть двое взрослых дочерей.

О том, кто они такие, и чем занимаются, мы рассказывали вам вот в этом материале. Младшая Ксения Шойгу еще совсем недавно активно вела свою страницу в Instagram и постила там фотографии своей маленькой дочери, постила фото и праздновала первые шесть месяцев ребенка в то время, когда в Украине на войне российские военные убивали детей и женщин.

Instagram Ксении Шойгу / instagram.com/ksenia_shoigu

В России с 14 марта 2022 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к социальной сети Instagram на территории РФ. Многие блогеры и знаменитости продолжили им пользоваться, используя программу vpn. Дочь Сергея Шойгу решила просто удалить аккаунт.

Ксения Шойгу с дочерью / instagram.com/ksenia_shoigu

Не известно, это связано с запретом социальной сети на территории РФ, или с тем, что пользователи соцсети засыпали женщину сообщениями о том, что ее отец вместе с кремлевским "фюррером" развязали жестокую войну в Украине.

Ксения Шойгу с отцом ее ребенка / instagram.com/ksenia_shoigu

Напомним, ранее мы писали, что Оксана Марченко в первые дни войны сбежала из Украины и заблокировала свой Instagram для украинцев.

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