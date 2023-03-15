Дочь ярче матери: принцесса Елизавета и королева Матильда приехали с визитом в Египет

В первый день визита дамы посетили официальное открытие выставки королевы Елизаветы во дворце барона Эмпена в Каире.

21-летняя принцесса Елизавета была одета в розовую блузку и брюки-клеш от Emporio Armani, дополнив образ бежевыми туфлями-лодочками от Jimmy Choo и молочной сумкой от Kaaibags. В ушах у Елизаветы сверкали круглые серьги с камнями от Emporio Armani.

Принцесса Елизавета и королева Матильда / Фото: Getty Images

Ее мать королева Матильда была в белом платье длины ниже колен от Natan Couture, сочетая его с замшевыми туфлями-лодочками на каблуках и маленьким клатчем. Ее Величество дополнила образ несколькими браслетами, часами и серьгами-висюльками в ушах. У нее тоже была лаконичная прическа и макияж на лице.

Во второй день визита мама и дочь сфотографировали в том же отеле, где останавливалась королева Елизавета 100 лет назад. На Матильде было бежевое платье-рубашка от Scapaworld с широким коричневым поясом на талии и обута она была в замшевые туфли-лоферы от Tods. Королевский образ завершали серьги от Sezane. Принцесса Елизавета надела серую рубашку и брюки в тон, к которым подобрала кроссовки. В ушах у нее были золотые серьги, а на голове черные солнцезащитные очки.

Королева Матильда и принцесса Елизавета / Фото: Getty Images

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