Дочь затмила мать: принцесса Катарина-Амалия в красном платье, а королева Максима в золотом на банкете

1 июня в Иордании состоялась свадьба наследного принца Хусейна и Раджвы Аль-Саиф. После церемонии бракосочетания традиционно прошел праздничный банкет.

Члены нидерландской королевской семьи посетили банкет в Аммане. На него приехала королева Максима, король Виллем-Александр и их старшая дочь и будущая королева - принцесса Катарина-Амалия.

Принцесса Катарина-Амалия, король Виллем-Александр и королева Максима / Фото: Getty Images

Традиционно в ярких образах любит появляться на публике королева Максима, но в этот раз блистала ее дочь. Катарина-Амалия была одета в сшитое на заказ красное платье от Jantaminiau, дополнив образ рубиновой павлиньей тиарой королевы Вильгельмины и серьгами-висюльками тоже с рубинами.

Ее мать королева Максима надела золотисто-бежевое пальто, подобрав к нему бриллиантовую тиару и серьги-висюльки с бриллиантами, а также широкий драгоценный браслет на запястье и миниатюрный золотой клатч. У обеих дам были вечерние укладки и макияжи.

Напомним, на самой свадебной церемонии королева Максима появилась в цветочном платье и с красивым колье на шее.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

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