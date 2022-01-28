Дочери графини Софи и принца Эдварда предстоит принять важное решение

В этом году дочери принца Эдварда и графини Софи Уэссекской – леди Луизе Виндзор, предстоит принять серьезное решение. Ей исполнилось 18 лет и она должна решить, хочет ли начать выполнять королевские обязанности и хочет ли поступать в университет.

Дочь графа и графини Уэссекских, 18-летняя леди Луиза, входит в число тысяч студентов, обучающихся на последнем курсе A-Levels. И летом девушке предстоит принять важное решение, поступать в университет или, как и ее королевские кузены, принцы Уильям и Гарри, она может взять перерыв на год, прежде чем продолжить высшее образование, пишет Hello!

Леди Луиза Виндзор / Getty Images

Принц Уильям, например, отправился в Чили, где провел три месяца, работая над общественными проектами в Raleigh International. Также Уильям работал на ферме в Великобритании. А принц Гарри провел три месяца, работая на ранчо в южном Квинсленде, в Австралии, и он также путешествовал по Южной Африке. Леди Луиза может выбрать стажировку, как ее кузина, принцесса Беатрис, которая получила опыт работы в Селфридже в Лондоне. Леиза также может принять решение взять на себя роль старшего члена королевской семьи и начать выполнять королевские обязанности. Вот что об этом говорила ее мать Софи в интервью The Sunday Times в июне 2020 года:

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"Она много работает и получит A-level. Надеюсь, она поступит в университет. Я бы не стала ее заставлять, только если она сама захочет. Она довольно умна. Мы стараемся воспитать их с пониманием того, что им, скорее всего, придется работать, чтобы зарабатывать на жизнь. Поэтому мы приняли решение не использовать титулы HRH. Они у них есть, и они могут решить использовать их с 18 лет , но я думаю, что это маловероятно".

Графиня Софи Уэссекская / Getty Images

Леди Луиза отпраздновала 18-летие в ноябре 2021 года. И летом должна принять судьбоносное решение.

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