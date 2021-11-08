Дочери графини Уэссекской сегодня 18: семь фактов из биографии леди Луизы Виндзор

Дочери графини Уэссекской сегодня 18: семь фактов из биографии леди Луизы Виндзор

Сегодня 18 лет исполняется старшей дочери графини Уэссекской Софи и принца Эдварда – леди Луизе Виндзор.

В связи с праздником, хотим познакомить вас с некоторыми, возможно, неизвестными вам ранее фактами из биографии юной принцессы.

1. Луиза Виндзор родилась 8 ноября 2003 года во Фримли, в Суррее. Она внучка королевы Елизаветы II и является шестнадцатой в порядке наследования британского престола. Девочка появилась на свет с помощью операции кесарева сечения. Это была экстренная операция, мать и новорожденная перенесли сильную кровопотерю из-за разрыва плаценты. Роды у графини Софи принимал королевский хирург Маркус Сетчелл.

Леди Луиза Виндзор на руках у своего отца принца Эдварда, рядом ее мама София в день выписки из госпиталя / Associated Press

2. Луиза появилась на свет с некоторыми проблемами со здоровьем. До беременности Луизой ее мать графиня Софи перенесла внематочную беременность. Ее второй ребенок – дочь Луиза - родилась со сходящимся косоглазием. Чтобы исправить это, Луизе сделали две операции. Первую в 2006 году и вторую в 2013 году.

3. 29 апреля 2011 года семилетняя леди Луиза присутствовала в качестве подружки невесты Кэтрин Миддлтон на свадьбе своего двоюродного брата, принца Уильяма. С тех пор прошло 10,5 лет и Луиза из маленькой девочки выросла в настоящую девушку.

Леди Луиза Виндзор и герцогиня Кембриджская, 2012 год / Associated Press

4. С того же 2011 года Луиза ежегодно присутствовала на рождественской церковной службе в Сандригеме, где собираются все ее родственники. А также посещает другие торжественные мероприятия, такие как: празднование Пасхи, бриллиантовый юбилей правления королевы Елизаветы II и другие.

Леди Луиза Виндзор с семьей / Associated Press

5. Луиза училась в подготовительной школе Св. Георгия в Виндзоре, где училась и ее кузина принцесса Евгения. Одним из ее увлечений является скаутская деятельность.

Леди Луиза Виндзор с мамой Софи / Associated Press

6. Леди Луиза также любит верховую езду. В 2017 году девочка возглавляла экипажи Champagne Laurent-Perrier Meet на встрече Британского общества экипажей на королевском мероприятии Royal Windsor Horse Show.

Леди Луиза Виндзор / Associated Press

7. Леди Луиза является внучкой королевы Великобритании и, согласно закону, имеет право на титул "Ее королевское высочество принцесса Луиза Уэссекская". Но по желанию ее родителей, на которое было дано согласие королевы, дети Эдварда и Софи титулуются как дети графа, а не принца.

Именинница леди Луиза Виндзор (6 фото)

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