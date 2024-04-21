Дочери Грейс Келли: как выглядят принцессы Монако - Каролина и Стефания

Их мать была одной из самых красивых женщин ХХ века.

Одной из самых известных и красивых представительниц европейских дворянских семей была без преувеличения княгиня Монако Грейс Келли. В 1956 году, бросив актерскую карьеру в Голливуде, она вышла замуж за князя Ренье III и в браке у них родилось три ребенка - дочери Каролина и Стефания, а также сын Альбер.

Принцессы Каролина и Стефания, а также князь Альбер / Фото: Associated Press

Однако если Альбер, как правящий князь Монако, сейчас часто появляется на публике в женой и детьми, то вот дочерей Грейс Келли увидеть можно гораздо реже, поскольку предпочитают более скрытый от глаз публики образ жизни.

Ниже мы собрали несколько фото принцесс Монако в разные годы их жизни.

Принцесса Каролина

Она родилась 23 января 1957 года и является старшим ребенком в семье. До того как родился ее младший брат, считалась потенциальной наследницей престола. На протяжении многих лет занималась верховой ездой, плаваньем и каталась на лыжах. Также ещ юности считалась международной иконой моды и одной из самых хорошо одетых женщин в мире, вероятно, хороший вкус она унаследовала от матери.

Принцесса Каролина / Фото: Associated Press

Принцесса Каролина / Фото: Associated Press

Принцесса Каролина / Фото: Associated Press

Принцесса Каролина с матерью / Фото: Associated Press

Принцесса Стефания

Она самая младшая из детей князя и княгини, родилась 1 февраля 1965 года. В юности Стефанию часто обсуждали в светской хронике и интересовались ее жизнью, поскольку в день гибели ее матери - Грейс Келли попала в аварию - девочка была в машине с матерью.

Как мать и сестра она считалась очень стильной женщиной, занималась спортом, говорит на разных языках, а также пробывала себя помимо филантропии в разных сферах искусства, среди которых были мода, дизайн, фотографии и даже музыка.

Принцесса Стефания / Фото: Associated Press

Принцесса Стефания / Фото: Associated Press

Принцесса Стефания / Фото: Associated Press

Принцесса Стефания / Фото: Associated Press

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