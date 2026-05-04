Дочери королевы Максимы едва ли не стали жертвами преступника: что произошло

Королева Максима с дочками принцессами / © Associated Press

Согласно постановлению о назначении судебных заседаний, опубликованному на сайте прокуратуры Гааги, 33-летний подозреваемый должен предстать перед судом в понедельник, 4 мая, как сообщает Associated Press.

Известно, что в начале февраля у подозреваемого были обнаружены два топора. На топорах были выгравированы слова «Алексия», «Моссад» (израильское национальное разведывательное агентство) и нацистское приветствие «Зиг Хайль».

По данным Associated Press, у мужчины, имя которого не разглашается, также предположительно была обнаружена рукописная записка со словами «Амалия», «Алексия» и «Кровавая баня».

Согласно постановлению суда, обнаруженные предметы навели следователей на мысль, что мужчина, возможно, преследовал в качестве жертв 22-летнюю Катарину-Амалию (наследницу нидерландского престола) и ее младшую сестру 20-летнюю Алексию.

Амалия и Алексия — две старшие дочери короля Виллема-Александра и королевы Максимы. У них также есть младшая сестра, принцесса Ариана, которой 19 лет.

Между тем это не первый случай, когда Амалии угрожает опасность. В 2022 году принцесса Амалия была вынуждена покинуть студенческое общежитие во время обучения в Амстердамском университете.

В 2024 году стало известно, что Амалия тайно переехала в Мадрид, чтобы безопасно закончить учебу и вести более обычную студенческую жизнь.

Королевская семья Нидерландов пока что не комментирует ситуацию. Недавно, напомним, они отпраздновали день рождения монарха и день короля, где присутствовали все три сестры.

