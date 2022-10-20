Дочери королевы Максимы и короля Виллема-Александра угрожают: королевская чета прокомментировала ситуацию

Король и королева Нидерландов сообщили, что их старшая дочь - принцесса Катарина Амалия - вынуждена была съехать из студенческого общежития в Амстердаме из-за того, что в ее адрес начали поступать угрозы.

Наследница нидерландского трона учится в университете, но сейчас переехала из студенческого общежития обратно домой и выходит из дома только на учебу.

Принцесса Амалия / Фото: Getty Images

По словам ее матери - королевы Максимы, это дается девушке весьма непросто: "Это имеет серьезные последствия для ее жизни - ей очень тяжело". Заявление королевской четы по этому поводу было опубликовано на YouTube.

Как сообщает Royal Central, принцесса Катарина Амалия уже несколько лет подвергается серьезным угрозам, некоторые из которых привели к судебному преследованию.

Ранее принцесса Катарина Амалия заявляла, что не хочет быть на троне, и посоветовала своему отцу лучше питаться, чтобы долго жить и править.

Принцесса Амалия, королева Максима, король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Сама королева Максима сейчас находится с официальным визитом в Африке в качестве специального адвоката Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по инклюзивному финансированию развития.

Читайте также: