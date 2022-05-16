Заре Тиндалл исполнилось 41: десять интересных фактов о старшей внучке королевы Елизаветы II

15 мая свое 41-летие отпраздновала дочь принцессы Анны и внучка королевы Елизаветы II – Зара Тиндалл.

Зара Тиндалл не так популярна, как другие члены британской королевской семьи, и является аж двадцать первая в линии наследования престола. Вот несколько интересных фактов из ее биографии.

Принцесса Анна и Зара Тиндалл / Фото: Associated Press

1. Зара родилась 15 мая 1981 года и является единственной дочерью принцессы Анны и ее первого мужа, капитана Марка Филлипса. На момент своего рождения была на 6-м месте в порядке престолонаследия. У нее есть старший брат Питер.

2. Зара училась в привилегированной частной школе в Гордонстоне, в Шотландии. В школьные годы занималась хоккеем, легкой атлетикой и гимнастикой.

3. Окончила Эксетерский университет (как и ее старший брат) по специальности "Физиотерапия", выбрав специализацию "Физиотерапия лошадей". Этих животных Зара обожает, даже сейчас часто ездит верхом и принимает участие в различных соревнованиях.

Зара Тиндалл / Фото: Associated Press

4. Зара замужем за регбистом Майком Тиндаллом, игроком клуба "Глостер" и национальной сборной Англии, обладателем Кубка мира 2003 года. Их помолвка состоялась 21 декабря 2010 года. Они познакомились на чемпионате Кубка мира по регби в 2003 году в Австралии, познакомил пару двоюродный брат Зары – принц Гарри.

Зара и Майкл Тиндалл / Фото: Associated Press

5. Королевская свадьба состоялась 30 июля 2011 года в церкви Кэнонгейт в Эдинбурге, Шотландия. Из-за профессиональной карьеры в конном спорте Зара решила оставить девичью фамилию Филлипс.

6. В 2014 году у супругов родилась первая дочь Миа Грэйс Тиндалл. В 2016 году Зара перенесла два выкидыша. Своего второго ребенка – дочь Лену Элизабет, Тиндолл Зара родила в июне 2018 года. Третий ребенок пары появился на свет 21 марта 2021 года в семейном доме пары в Глостерширском поместье. Зара родила сына. Мальчика назвали Лукас Филипп Тиндалл, он занял двадцать второе место в порядке наследования британского престола

Старшая дочь Зары Тиндалл - Миа / Фото: Associated Press

7. Зара стала первым членом королевской семьи, который появился в рекламе. В 2007 году она снялась в рекламе Land Rover.

8. Следуя по стопам своих родителей, Зара Тиндалл также стала наездницей. Вместе со своей лошадью Тойтаун Зара завоевала золотые медали в личном и командном первенстве на чемпионате Европы по троеборью 2005 года в Бленхейме, а также золотую медаль в личном и серебряную в командном первенстве на чемпионате мира по троеборью в Аахене. 31 июля 2012 года стала обладательницей серебряной медали на состязаниях по конному спорту на летней Олимпиаде 2012 года в Лондоне.

Зара Тиндалл / Фото: Associated Press

9. Как старшая внучка королевы Елизаветы II, Зара часто принимает участие во многих благотворительных мероприятиях. Она поддерживает фонд INSPIRE, чьи исследования направлены на поддержку и лечение травм спины. Она также оказывает помощь детям, больным раком. В 2005 году ее вечернее платье от Moschino, в котором она была на премьере фильма "Фаворит" было продано на аукционе, а вырученные деньги были направлены в фонд помощи жертвам цунами. В 2006 году она принимала участие в сборе пожертвований для членов семей сотрудников, погибших при теракте 11 сентября 2001 года.

Зара Тиндалл в платье Moschino / Фото: Getty Images

10. Зара занимается выпуском собственной линий одежды для верховой езды для компании Musto, запуск которой состоялся в 2010 году.

Зара Тиндалл с мужем Майклом / Фото: Associated Press

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