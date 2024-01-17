Дочери Зары и Майка Тиндалл исполнилось 10 лет: почему у Мии нет титула

При рождении девочке не был присвоен королевский титул из-за решения, принятого ее бабушкой принцессой Анной несколько десятилетий назад.

Когда принцесса Анна родила своих детей в 1977 году (сына Питера) и в 1981 году (дочь Зару), они с ее тогдашним мужем Марком Филлипсом решили, что их дети не будут иметь королевских титулов Ее Королевского Высочества, поэтому ни Зара и Питер не стали принцессой и принцем.

Принцесса Шарлотта и Миа Тиндалл / Фото: Getty Images

Это правило распространилось и на собственных детей Питера и Зары: у Питера есть дочери Саванна и Айла от его бывшей жены Отэм Келли, а у Зары и ее мужа Майка Тиндалла – дочери Миа, Лена и сын Лукас.

Ни у кого из них нет королевских титулов, однако они сохранили свое место в линии наследования: 10-летняя Миа в настоящее время занимает 22-е место в очереди на престол.

Миа Тиндалл / Фото: Getty Images

Как сообщает express, в недавнем выпуске подкаста Total Sport, который вел Роб Берроу, Зара выразила благодарность за решение матери не давать ей титул. Так как это оказалось благословением, поскольку она смогла прожить жизнь на своих собственных условиях.

Зара и Майк Тиналл с дочерьми / Фото: Getty Images

"С моей точки зрения, мне, очевидно, очень повезло, что моя мать не дала нам никаких титулов, поэтому я очень благодарна ей за это", - сказала тогда Зара.

Напомним на днях Зара и Майк посетили премьеру фильма "Шесть наций: Полный контакт" в Frameless в британской столице.

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