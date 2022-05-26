Документы, выплаты, работа: победительница "Холостяка-11" поделилась интересной информацией для переселенцев в Великобритании

Анна Богдан рассказала, как Англия помогает украинским беженцам.

Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк" Анна Богдан поделилась со своими фолловерами полезной информацией для украинцев, которые убегают от войны и хотят поехать на временное проживание в Великобританию.

Фото: Instagram Анны Богдан

Девушка рассказала об условиях пересечения границы, оформлении документов, жилье, выплатах, обучении для детей и возможностях работы:

"Условия пересечения границы

Гражданам Украины необходима британская виза для въезда в Великобританию. Правительство ВБ дает возможность оформлять визы украинцам по упрощенной процедуре. Украинцам с биометрическими паспортами можно оформить все онлайн. Если паспорта нет, нужно будет записаться в визовый центр, чтобы сделать цифровое фото.

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Визы двух видов (инфо на фото)

Фото: Instagram Анны Богдан

Ковид-ограничения

С 18 марта т.г. путешественники в Англию освобождаются от требования прохождения тестов на COVID-19, самоизоляции по прибытию, а также заполнения онлайн формы. Для въезда необходимо иметь две дозы вакцины.

Легализация как беженец или временное убежище (оформление документов)

По приезде ставят визу на 6 месяцев, за это время нужно оформить визу на 3 года. В это время вы можете путешествовать в Украину или в любую другую страну и возвращаться в Великобританию.

Возможности региона в обеспечении жильем и условиями аренды жилья

По программе спонсорской визы предоставляется бесплатное жилье от 6 месяцев. В дальнейшем цены аренды зависят от региона. В центре Лондона комнаты от 900 £ в месяц.

Наличие и условия выплат на взрослых и детях

Единовременно выплачивается пособие в размере 200£. Взрослые могут получать до 480 £ по программе Universal credit ежемесячно. На детей выплаты 92£ за одного ребенка и 76£ за второго, третьего.

Возможности обучения для детей

С трех лет предоставляется 15 часов в неделю бесплатного посещения детского сада. Если родители официально работают, то время увеличивается до 30 часов в неделю.

Работа

Виза дает право на трудоустройство. Вакансий много. Минимальная зарплата на полный рабочий день - от 1200 £. Но все зависит от знания языка и личностных качеств", — написала Анна.

Напомним, Екатерина Кухар поделилась полезной информацией для беженцев в Норвегии и Швеции.

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