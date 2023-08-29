Долли Партон отказалась от чаепития с принцессой Уэльской по забавной причине

77-летняя американская кантри-певица и актриса Долли Партон совершила рабочую поездку в Лондон. И во время своего выступления на BBC Radio 2 неожиданно рассказала, почему не согласилась сходить на послеобеденный час с принцессой Уэльской.

Оказалось, что кантри-дива имела возможность посидеть за чаем с принцессой Кейт, но ей пришлось отклонить это приглашение. И в интервью Долли объяснила по какой причине это произошло.

Долли Партон / Фото: Getty Images

"На этот раз, Лорди, меня даже пригласили выпить чаю с Кейт, но я даже не смогла пойти. Я думаю, что с ее стороны было очень мило пригласить меня, и на днях я собираюсь сделать это – и это было бы здорово", цитирует певицу Daily Mail. Звезда назвала причину из-за которой не пришла на послеобеденный чай и она оказалась весьма забавной.

"Но она не собиралась продвигать мой рок-альбом, поэтому мне пришлось отказаться", - пошутила Партон.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Также артистка выразила разочарование по поводу того, что ей не удалось увидеть Лондон во время своих туров. И все из-за нехватки времени.

Напомним, недавно мы вспоминали, что любила есть к чаю покойная королева Елизавета II.

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