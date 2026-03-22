Дом детства королевы: как выглядит место, где выросла Елизавета II

Принцесса Елизавета и ее младшая сестра, принцесса Маргарет, провели свои ранние годы, играя в стенах этого не совсем дворцового особняка. Их гувернантка, Мэрион Кроуфорд, обучала их на третьем этаже здания, и она описала этот уютный дом в своих мемуарах 1950 года «Маленькие принцессы».

«Я никогда не знала дома с более приятной атмосферой», — писала она о доме по адресу Пикадилли, 145.

Маленькая принцесса Елизавета с родителями — Елизаветой и принцем Альбертом на крыльце этого самого дома / © Getty Images

Это был просторный таунхаус с террасами, построенный примерно в 1795 году, в нем было более чем 25 спален на пяти этажах, согласно выпуску журнала Country Life Illustrated за 1921 году.

В ранней рекламе особняк описывается как «просторное и хорошо освещенное помещение, включающее прихожую, главный лестничный холл, второстепенную лестницу с электрическим пассажирским лифтом, гостиную, столовую, бальный зал, кабинет, библиотеку, около 25 спален и зимний сад», пишет instyle.

До того как здание перешло во владение герцога и герцогини Йоркских, в нем проживали различные состоятельные и титулованные арендаторы.

На территории этого дома юная Елизавета содержала собственную игрушечную «конюшню» из 30 игрушечных лошадок, а ее любимые искусственные лошади получали уход, достойный королевского скакуна. Помимо лошадей, будущая королева и ее сестра содержали обширную коллекцию миниатюр. «В детской комнате стоял высокий шкаф, в котором хранилось множество игрушек, многие из них были подарками от королевы Марии, которая очень любила все свои маленькие миниатюры», пишет BBC.

Принцессы Елизавета и Маргарет / © Getty Images

Элизабет и Маргарет также любили играть с двумя настоящими животными: своими корги, Джейн и Дуки.

На четвертом этаже дома № 145 по Пикадилли располагались детская комната, где за маленькой Елизаветой ухаживали днем ​​и ночью. Когда принцесса и ее младшая сестра подросли, они начали брать уроки у гувернантки Кроуфорд на третьем этаже, где она обустроила для них учебную комнату.

Вспоминая время, проведенное в этом доме, в книге «Маленькие принцессы», Кроуфорд писала:

«Мне часто с тех пор казалось, что в те дни мы жили в башне из слоновой кости, оторванные от реального мира. Герцог и герцогиня были так молоды и так сильно любили друг друга. Они получали огромное удовольствие от общения друг с другом и со своими детьми».

Известно также, что это здание сильно пострадало во время бомбардировок Лондона во время Второй мировой войны.

Дом по улице Пикадилли, 145 / © Getty Images

