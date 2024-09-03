Дом детства принцессы Дианы: почему принцы Уильям и Гарри не являются наследниками поместья Элторп

Это историческое поместье в Нортгемптоншире, занимает важное место в истории Великобритании и является домом детства покойной принцессы Дианы.
Элторп - родовая резиденция семьи Спенсеров на протяжении более пяти столетий. Сейчас оно принадлежит графу Чарльзу Спенсеру (младшему брату принцессы Дианы), а до него принадлежало их отца графу Джону Спенсеру.
У Чарльза Спенсера есть четверо дочерей и один сын (от первого брака с моделью Викторией Локвуд).
Несмотря на то, что дочери старшие, поместье унаследует именно сын Луи в соответствии с аристократической системой первородства (когда титулы передаются старшему мальчику, а не первенцу), пишет express.co.uk. На фото старшая дочь Чарльза - Китти Спенсер запечатлена ка краз со своим младшим братом Луи Спенсером.
Это не только поместье, где принцесса Диана провела свое детство. Это еще и место ее последнего упокоения.
Этот величественный дом, внесенный в список памятников архитектуры 1-го класса, расположен на Харлстон-роуд между деревнями Грейт-Брингтон и Харлстоун к северо-западу от Нортгемптона.
Именно здесь состоялась свадьба графа Спенсера и Карен Гордон, его третьей жены, с которой Чарльз сейчас разводится.
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