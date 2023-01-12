Дом-герой: в Берестянке восстановили дом, в котором во время оккупации заживо сгорело двадцать русских солдат

В Бучанском районе Киевской области завершился ремонт очередного дома, который весной был почти полностью уничтожен из-за войны России против Украины.

При поддержке волонтерской организации "Медиаоборона", застройщика Владимира Хоменко и нардепа Александра Дубинского в здании всего за шесть дней полностью восстановили крышу, установили окна и двери.

Весной этот дом стал дорогой в ад для двух десятков российских оккупантов. Тогда дом оккупировали "срочники", ведь перед началом войны владелец жилья Владимир Терещук уехал на двухнедельную вахту в Киев. И тогда вместо двух недель он три месяца жил в бомбоубежище на работе.

Тем временем в его родном доме обосновались около двадцати солдат.

"Они забрали этот дом, здесь жили, здесь пили, здесь грелись. Ограбили соседний магазин. Спали на кровати, на полу, даже в погребе. У меня дров была куча, они их кололи и бросали в печь через маленькую дверцу", — рассказал владелец дома Владимир.

Однажды вечером россияне в очередной раз нарушили правила противопожарной безопасности, из-за чего сгорели заживо.

"Может, упала какая-то искра. Как-то не справились с той печкой — и сгорели. Дом — вместе с ними. Говорили люди, горело двое суток, шли искры через трубу. У меня хоть стены остались. У людей вообще ничего", — рассказывает хозяин.

По экспертной оценке, организованной волонтерами, здание было разрушено на 95%. Конечно, для истории и отчетов чиновников это очередной "объект поврежденной инфраструктуры". Но не для Владимира.

"Мы этот дом строили своими руками. Покойный отец, я, брат, крестный брата. И, когда я увидел дом, мне ком к горлу поднялся. Я взглянул - по колени битого кирпича, мусор", — вспоминает со слезами на глазах мужчина.

Летом Владимир своими силами смог отстроить стены, но для зимы такого ремонта было мало. Поэтому при поддержке волонтеров, нардепа Александра Дубинского и застройщика Владимира Хоменко в этом доме сделали новую крышу, а также установили окна и двери.

"Когда я приехал в Киевскую область и посмотрел, что здесь делается, то решил взяться за ремонт домов, прежде всего многодетных семей, малообеспеченных и пенсионеров. У них просто нет самостоятельно возможности восстановить свои дома", — объясняет Владимир Хоменко.

"Мы видим дружеское отношение. Приходят соседи, помогают строителям. Кормят их, где-то подают гвозди для того, чтобы что-то делалось быстрее", — рассказал основатель проекта "Медиаоборона" Александр Дубинский.

С какими сложностями столкнулись строители и почему Владимир гордится своей печью, смотрите в сюжете.

Читайте также