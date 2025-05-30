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Дома на уютном диване: королева Рания поделилась милым фото с дочерью
Совсем недавно Иордании праздновала День независимости, но королева Рания все празднества пропустила и в блоге рассказала почему.
У Ее Величества разболелась спина и состояние ее здоровья не позволило Рании присутствовать вместе с семьей на празднике. Поэтому королева опубликовала фото со своей младшей дочерью принцессой Сальмой, где запечатлена сидя на белом диване в гостинной.
«С Днем независимости нашей любимой Иордании! Я с нетерпением жду возможности отпраздновать этот день вместе с Его Величеством каждый год, но я настраиваюсь на трансляцию из дома после лечения боли в спине — с моей дорогой Иман, любезно составляющей мне компанию», — написала королева в посте.
Также Рания опубликовала и новое фото своих младших детей – принцессы Сальмы и принца Хашима, которые посетили празднование.