Дома, таунхаус и земельные участки: российский олигарх Роман Абрамович имеет более 70 единиц недвижимости в Великобритании

Дома, таунхаус и земельные участки: российский олигарх Роман Абрамович имеет более 70 единиц недвижимости в Великобритании

Один из самых богатых людей России и владелец британского футбольного клуба "Челси" имеет множество объектов дорогой недвижимости по всему миру.

Российский миллиардер Роман Абрамович и члены его семьи владеют более 70 объектами недвижимости, коммерческими зданиями и земельными участками в Великобритании.

Об этом пишет Daily Mail. Издание ссылается на отчет Проекта по освещению организованной преступности и коррупции (Organized Crime and Corruption Reporting Project), который работает совместно с различными медиа-организациями.

Количество объектов недвижимости Абрамовича оказалось больше, чем считалось ранее.

Известно, что бизнесмену принадлежат 53 частных дома и 17 коммерческих зданий и земельных участков.

Ранее его единственными домами считались особняк стоимостью 192 миллиона долларов, который находится рядом с Кенсингтонским дворцом, и пентхаус стоимостью 28 миллиона долларов, что на берегу Темзы.

Еще у владельца "Челси" есть яхты, частные самолеты, вертолеты и суперкары на сумму более 1,5 миллиарда долларов, которые находятся не только в Великобритании, но и по всему миру.

Роман Абрамович / Getty Images

Согласно расследованию, у российского олигарха есть также 41 квартира в поселке Челси Виллидж, отель и особняк возле стадиона "Стэмфорд Бридж".

По информации издания The Guardian, родственники миллиардера также имеют дома в Великобритании. Два из них находятся в Белгравии – в районе Вестминстера к юго-западу от Букингемского дворца.

Известно, что во время пандемии коронавируса они приобрели за 23,2 миллиона долларов таунхаус в Кенсингтоне.

Абрамович кроме владений в Великобритании имеет также недвижимость на сумму более 256 миллионов долларов по всему миру.

Daily Mail

Олигарху принадлежат особняки в Австрии (Зальцбург) и Франции (Париж) стоимостью более 12 миллионов долларов каждый; поместье за 70 миллионов долларов на Сент-Барте на Карибах, супер-ранчо стоимостью 48 миллионов долларов в США (Аспен); отель стоимостью 22 миллионов долларов в Израиле (Тель-Авив).

Издание пишет, что Абрамович владеет замком Chateau de la Croe на Лазурном побережье Франции, в котором когда-то жили герцог и герцогиня Виндзорские, а также виллой в Сен-Тропе, стоимость которой - 43 миллиона долларов.

Напомним, ранее издание The Times сообщило, что Абрамович продает свой дом в Лондоне во избежание замораживания активов из-за санкций.

Читайте также: