Дональд Трамп подарил своей помощнице Натали Харп 45 тысяч долларов наличными

Натали Харп и Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп подарил трем своим помощницам в Белом доме по 45 тысяч долларов наличными. Об этом стало известно из финансовых деклараций сотрудников администрации, пишет The Washington Post.

Деньги получили исполнительный помощник президента Натали Харп, советник по коммуникациям Марго Мартин и сотрудница Белого дома Чемберлен Харрис. В документах эти выплаты указаны как праздничные денежные подарки.

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Натали Харп / © Getty Images

Каждая из трех женщин зарабатывает в Белом доме 150 тысяч долларов в год. Таким образом, сумма, полученная от Трампа, составляет почти треть их годового оклада.

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Еще один близкий помощник президента, директор по операциям Овального кабинета Уолт Наута, задекларировал подарок в размере 20 тысяч долларов. Его годовая зарплата составляет 175 тысяч.

Представитель Белого дома Дэвис Ингл заявил, что Дональд Трамп уже много лет дарит рождественские подарки людям из своего окружения — как сотрудникам, так и помощникам. По его словам, выплаты не были связаны со служебными обязанностями получателей, поэтому администрация считает их допустимыми с точки зрения закона и этических норм.

В то же время подарки такого размера вызвали вопросы у специалистов по государственной этике. Бывший главный юрист Белого дома по вопросам этики при президентстве Джорджа Буша Ричард Пейнтер предположил, что эти выплаты могут противоречить федеральному запрету на дополнительное финансовое поощрение государственных служащих из внешних источников.

Другой бывший сотрудник Управления по вопросам правительственной этики Дон Фокс отметил, что имеющейся информации недостаточно, чтобы однозначно говорить о нарушении. Однако он назвал ситуацию проблемной, поскольку столь дорогой подарок от руководителя может заставить подчиненного чувствовать себя обязанным.

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По данным издания, американские президенты ранее публично не заявляли о столь крупных денежных подарках сотрудникам Белого дома.

Особое внимание прессы привлекла Натали Харп — 35-летняя помощница, которая почти постоянно находится рядом с Трампом. В президентской команде ее называют «человеком-принтером», поскольку она носит с собой портативное устройство и распечатывает для политика статьи, посты из соцсетей и другую информацию.

Натали Харп и Дональд Трамп / © Getty Images

Харп также имеет доступ к аккаунту президента в Truth Social, помогает готовить сообщения и публикует их от его имени. К команде Трампа она присоединилась в 2022 году после работы ведущей на консервативном телеканале One America News Network.

Сами Натали Харп, Марго Мартин и Чемберлен Харрис пока публично не комментировали информацию о подарках.

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Напомним, ранее мы писали, что ходят громкие слухи о том, что Мелания и Дональд Трампы расстаются из-за его помощницы.

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