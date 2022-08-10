Дональд Трамп появился на публике с прической, как у Бориса Джонсона (фото)

Экс-президент США Дональд Трамп сегодня был запечатлен репортерами в Нью-Йорке. Политик не изменяет любимому стилю и продолжает носить красный галстук. Но некоторые изменения в его внешности мы заметили.

Трамп приезжал в офис генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс на встречу. Одет был в синий классический костюм, белую рубашку и красный галстук - любимый в его гардеробе. Особенно примечательно выглядела прическа Трампа: его белые волосы развевались на ветру и немного напоминали нам прическу британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Дональд Трамп / Фото: Getty Images

К слову, сам Борис Джонсон говорит о своей знаменитой прическе, что она нравится всем. Она очень узнаваема. Когда политик приезжал в Киев на встречу с президентом Зеленским, маленькие украинцы узнавали его по прическе.

В соцсетях вы наверняка видели видео, на одном из которых маленькая девочка, увидев Бориса Джонсона, радостно выкрикивает: "Там этот, этот, с белыми волосами!" - махая премьер-министру Великобритании рукой.

Борис Джонсон / Фото: Associated Press

А теперь, похоже, и Дональд Трамп решил привнести во внешность некоторые перемены. Хотя не исключено, что это просто ветер подул неудачно.

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