Дональд Трамп решил депортировать ли принца Гарри, и нелестно высказался о Меган Маркл

Президент США принял решение о том, депортирует ли он герцога Сассекского из Соединенных Штатов, пока принц Гарри находится в Канаде на "Играх непокоренных" вместе с Меган Маркл.
Ранее Трам неоднократно заявлял, что может депортировать принца Гарри из США из-за того, что внук королевы Елизаветы II признался в своей книге, что употреблял наркотики.
Но, в новом интервью New York Post Трамп заявил, что не планирует этого делать. Когда его спросили о перспективах Гарри, Трамп ответил: "Я оставлю его в покое. У него и так достаточно проблем с женой. Она ужасна".
Меган, напомним, ранее критиковала Трампа, называя его "женоненавистником" и "сеющим распри", пишет People.
Место жительства принца Гарри в США оказалось под пристальным вниманием после публикации его мемуаров "Запасной" , в которых 40-летний мужчина рассказал о своем прошлом и употреблении наркотиков , включая каннабис и кокаин. И обычно признание в употреблении наркотиков делает такого человека недопустимым для въезда в США.
Напомним, в Америку принц Гарри и его жена переехали в 2020 году, когда приняли решение сложить с себя полномочия членов британской королевской семьи.
Читайте также:
- Королева не одобрила: почему Елизавете II не понравилось свадебное платье Меган Маркл
- Как крестили принца Гарри: редкое видео с принцессой Дианой и принцем Чарльзом
- Как выглядят подросшие дети Меган и Гарри: в соцсети распространили фото