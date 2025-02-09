Дональд Трамп решил депортировать ли принца Гарри, и нелестно высказался о Меган Маркл

Президент США принял решение о том, депортирует ли он герцога Сассекского из Соединенных Штатов, пока принц Гарри находится в Канаде на "Играх непокоренных" вместе с Меган Маркл.

Ранее Трам неоднократно заявлял, что может депортировать принца Гарри из США из-за того, что внук королевы Елизаветы II признался в своей книге, что употреблял наркотики.

Президент США Дональд Трамп

Но, в новом интервью New York Post Трамп заявил, что не планирует этого делать. Когда его спросили о перспективах Гарри, Трамп ответил: "Я оставлю его в покое. У него и так достаточно проблем с женой. Она ужасна".

Меган, напомним, ранее критиковала Трампа, называя его "женоненавистником" и "сеющим распри", пишет People.

Место жительства принца Гарри в США оказалось под пристальным вниманием после публикации его мемуаров "Запасной" , в которых 40-летний мужчина рассказал о своем прошлом и употреблении наркотиков , включая каннабис и кокаин. И обычно признание в употреблении наркотиков делает такого человека недопустимым для въезда в США.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, в Америку принц Гарри и его жена переехали в 2020 году, когда приняли решение сложить с себя полномочия членов британской королевской семьи.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

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