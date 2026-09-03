Дональд Трамп заявил, что никогда бы не принял Гарри и Меган обратно в королевскую семью

Дональд Трамп / © Associated Press

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Трамп заявил журналистам, что у него были прекрасные отношения» с покойной королевой Елизаветой II, но он не является поклонником герцога и герцогини Сассекских и не сожалеет о том, что Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Великобританию.

На прошлой неделе герцог и герцогиня Сассекские прибыли в Великобританию. В среду, 2 сентября, Дональда Трампа спросили о возвращении пары в страну, и он сказал журналистам в Овальном кабинете, что «рад этому».

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Принц Гарри и Меган Меган / © Getty Images

«Я не был их поклонником», — добавил президент.

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Трамп заявил, что у него были «очень хорошие отношения» с покойной королевой Елизаветой II и что за эти годы он «очень хорошо» познакомился с королем Чарльзом III (отцом принца Гарри).

«Я знаю его очень давно, — сказал он о монархе. — Он замечательный человек, и я считаю, что (Гарри и Меган) проявили большое неуважение к королевской семье».

Королева Елизавета II и Дональд Трамп / © Associated Press

«Мне это не понравилось. Мне не понравилось, как она себя вела, — продолжил он. — Я считаю, что она проявила ужасное неуважение к королеве, к королю Чарльзу. И я не знаю, может быть, я другой, я бы их не вернул», — добавил Трамп. «Честно говоря, если бы я был членом королевской семьи, я бы их не вернул», — заявил президент, пишет People.

Это не первый случай, когда Трамп публично выражает свою неприязнь к Сассекским, особенно к Меган. В 2019 году он попал в заголовки газет, назвав ее «мерзкой», но позже опроверг это высказывание.

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