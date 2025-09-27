Кай Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп большой поклонник гольфа, но также этот вид спорта нравится его внучке — 18-летней Кай Мэдисон Трамп. Девушка — дочь одного из его сыновей Дональда Трампа-младшего и Ванессы Трамп. Однако в отличии от остальных членой семьи президента, Кай редко появляется с ним на фото.

Дональд Трамп и Кай Трамп / © Associated Press

В этот раз внучка составила Дональду Трампу компанию на чемпионате по гольфу, который они решили посмотреть вместе. Дуэт появился на поле для гольфа Bethpage Black в Фармингдейле, штат Нью-Йорк.

Дональд Трамп и Кай Трамп / © Associated Press

79-летний Трамп был одет по этому случаю почти официально: в костюм и белые туфли для гольфа. 18-летняя девушка надела черные джинсы, кроссовки и белый свитшот из своей новой коллекции, на котором были изображены ее инициалы синими и красными буквами.

Реклама

«Я много играю в гольф с Кай, и она фантастический гольфист», — сказал как-то Трамп о внучке. «У нее все отлично получается, и она выигрывает много матчей».

Дональд Трамп и Кай Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп и Кай Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп и Кай Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп и Кай Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп и Кай Трамп / © Associated Press

Кай Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп и Кай Трамп / © Associated Press

В настоящее время Кай учится в выпускном классе школы Бенджамин в Палм-Бич, штат Флорида.