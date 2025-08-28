Дополнила костюм эксклюзивным Лабубу: звезда тенниса Наоми Осака произвела фурор нарядом на корте

Наоми Осака / © Getty Images

Реклама

Спортсменка привлекла всеобщее внимание тем, что вышла на корт в красном спортивном наряде, разработанным для нее брендом Nike. Наряд включал платье с юбкой-баллоном, украшенной рюшем, стразами и переплетенным узором, а также укороченную ветровку с молнией, которая была полностью декорирована стразами красного цвета. Также Наоми надела кроссовки в тон своего наряда.

Наоми Осака / © Getty Images

Однако это не все детали ее образа, поскольку Осака уже традиционно дополняет лук козырьком и наушниками, которые в этот раз также были усыпаны стразами, чтобы идеально сочетаться с ее платьем. Были у Наоми еще и длинные дреды, украшенные большими красными цветами, но, как оказалось, это был парик, которые она надела на аккуратно собранный пучок. На корте девушка осталась всего с тремя розами на голове.

Наоми Осака снимает накладной хвост с розами, перед тем как выйти на корт / © Getty Images

Наоми Осака на корте / © Associated Press

Но больше все мир обсуждает аксессуар на сумке Наоми, ведь там был один из самых трендовых брелоков в мире — Лабубу.

Реклама

Наоми Осака с сумкой, на которой висит Лабубу / © Getty Images

Аксессуар теннисистки был сделан на заказ — его украшали стразы и пайетки, а в руке он держал синюю ракетку. Наоми также рассказала, что ее игрушку зовут Билли Джин Кинг — она назвала ее в честь легендарной американской теннисистки.

Наоми Осака показывает своего эксклюзивного Лабубу / © Getty Images

Лабубу Наоми, созданный не оригинальным брендом, а маркой из Нью-Йорка A-Morir на 3D-принтере, а стразы к нему приклеены вручную. Стоимость такого украшения 20 754 гривны.

Напомним, что Лабубу стали одной из самых востребованных игрушек 2025 года. Несмотря на то, что они появились еще в 2015 году благодаря художнику Касингу Лунгу, популярность этого пушистого существа с острыми зубами резко возросла после того, как в апреле 2024 года участница группы Blackpink Лиса поделилась своими фотографиями с Лабубу.