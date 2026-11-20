Кронпринцесса Виктория / © instagram.com/kungahuset

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Форум Pep Forum проводится раз в год с целью информирования, вдохновения и объединения людей, которые могут способствовать расширению возможностей детей и молодежи для здоровой и активной жизни.

В течение дня исследователи, лица, принимающие решения, и представители общественных организаций встретились, чтобы обсудить, как перейти от знаний к конкретным действиям по улучшению здоровья детей и молодежи.

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Кронпринц Даниэль и кронпринцесса Виктория / © instagram.com/kungahuset

Этот форум был основан наследной принцессой 10 лет назад и преследует цель обеспечить всем детям и молодежи в Швеции возможность и желание вести активный и здоровый образ жизни.

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Сегодня кронпринцесса сделала ставку в своем образе на яркий цветовой акцент, разбавив строгую темно-синюю базу яркой верхней одеждой. На ней было пальто бирюзово-голубого оттенка из гладкой шерстяной ткани с широкими отложными лацканами, спущенной линией плеча и поясом на талии. Под ним был монохромный базовый образ темно-синего цвета, состоящий из лаконичного трикотажного джемпера с круглым вырезом и широких классических брюк со стрелками.

Кронпринцесса Виктория / © instagram.com/kungahuset

Вместительная кожаная сумка-тоут темно-синего оттенка, подобранная в тон брючному комплекту, прекрасно дополняли образ Виктории. Волосы она собрала в фирменный гладкий низкий пучок и надела крупные овальные серьги-подвески с камнями.

Кронпринц Даниэль и кронпринцесса Виктория / © instagram.com/kungahuset

Ранее, напомним, кронпринцесса Виктория не смогла сдержать слез, стоя на сцене во время публичного мероприятия, которое посетила, как его покровительница.

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