Дополнила образ чокером: королева Матильда надела жемчуг и бриллианты на похорон Папы Франциска

Королева Матильда / © Associated Press

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Понтифик возглавлял Римско-католическую церковь в течение 12 лет и скончался утром в понедельник, 21 апреля, в возрасте 88 лет.

Согласно траурной традиции, королева оделась в скромное черное платье. У ее наряда были длинные рукава, круглый вырез, а также пояс на талии. Платье миди было идеально скроено из-за чего выглядело на фигуре Ее Величества очень красиво.

Королева Матильда и ее муж король Филипп / © Associated Press

Образ королева дополнила капроновыми колготками, а также туфлями-лодочками. Ее волосы украшала нежная черная кружевная мантилья, а шею роскошный широкий чокер из жемчуга и бриллиантов. В ушах же она носила бриллиантовые серьги лаконичного дизайна. Согласно негласного правила, именно жемчуг и бриллианты — украшения, которые королевские дамы выбирают на траурные мероприятия.

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Также отметим, что Королева Бельгии Матильда — одна из всего семи женщин в мире, которым разрешено при аудиенции у Папы Римского носить белый цвет. Этой привилегией она неоднократно пользовалась, когда встречалась с понтификом.

Королева Матильда и король Филипп на аудиенции у Папы / © Associated Press