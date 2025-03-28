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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
1 мин

Дополнила образ шарфом от Giorgio Armani за почти 30 тысяч гривен: королева Матильда на встрече

Ее Величество появилась на деловой встрече.

Автор публикации
Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Бельгии Матильда посетила Maison Auton’Home — общественный дом, которым управляет некоммерческая организация Les Petits Riens in Forest.

Эта организация поддерживает проекты, направленные на помощь молодым людям в возрасте от 18 до 25 лет в разработке жизненных планов. Ее целевая группа включает сирот и молодых людей, выросших в специальных учреждениях или приемных семьях. Maison Auton’Home, получающий поддержку от Фонда помощи королевы, предоставляет жилье пяти молодым людям, готовящимся к самостоятельной жизни.

/ © Getty Images

© Getty Images

На встречу королева Матильда пришла в синем брючном костюме, который сочетала с туфлями-лодочками и ярким шелковым шарфом от бренда Giorgio Armani. Такой аксессуар, как у королевы на шее, стоит 670 евро, а это почти 30 тысяч гривен.

Шарф от Giorgio Armani

Шарф от Giorgio Armani

Королева Матильда и король Филипп / © Associated Press

Королева Матильда и король Филипп / © Associated Press

Королева Матильда и король Филипп / © Associated Press

Королева Матильда и король Филипп / © Associated Press

Королева Матильда и король Филипп / © Associated Press

Королева Матильда и король Филипп / © Associated Press

Королева Матильда и король Филипп / © Associated Press

Королева Матильда и король Филипп / © Associated Press

Королева Матильда и король Филипп / © Associated Press

Королева Матильда и король Филипп / © Associated Press

Королева Матильда и король Филипп / © Associated Press

Королева Матильда и король Филипп / © Associated Press

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Король Филипп и королева Матильда отводят принцессу Элеонор в школу / © Getty Images

Король Филипп и королева Матильда отводят принцессу Элеонор в школу / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Король Филипп и королева Матильда отводят принцессу Элеонор в школу / © Getty Images

Король Филипп и королева Матильда отводят принцессу Элеонор в школу / © Getty Images

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