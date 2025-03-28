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Дополнила образ шарфом от Giorgio Armani за почти 30 тысяч гривен: королева Матильда на встрече
Ее Величество появилась на деловой встрече.
Королева Бельгии Матильда посетила Maison Auton’Home — общественный дом, которым управляет некоммерческая организация Les Petits Riens in Forest.
Эта организация поддерживает проекты, направленные на помощь молодым людям в возрасте от 18 до 25 лет в разработке жизненных планов. Ее целевая группа включает сирот и молодых людей, выросших в специальных учреждениях или приемных семьях. Maison Auton’Home, получающий поддержку от Фонда помощи королевы, предоставляет жилье пяти молодым людям, готовящимся к самостоятельной жизни.
На встречу королева Матильда пришла в синем брючном костюме, который сочетала с туфлями-лодочками и ярким шелковым шарфом от бренда Giorgio Armani. Такой аксессуар, как у королевы на шее, стоит 670 евро, а это почти 30 тысяч гривен.