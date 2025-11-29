ТСН в социальных сетях

Дополнила образ ярким акцентом: герцогиня Софи появилась на скачках с мужем-принцем

Софи, герцогиня Эдинбургская и ее муж принц Эдвард посетили скачки Coral Gold Cup, которые прошли на ипподроме в Англии. Пара оделась тепло, но стильно и, конечно же, не забыли о шляпах.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Софи, герцогиня Эдинбургская

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

60-летняя Софи надела длинное пальто зеленого цвета, которое отлично подчеркивало талию, но также имело нотку женственности — на вороте его украшал большой бант. Носила пальто Софи в сочетании с коричневыми сапогами и яркими аксессуарами: бордовым клатчем и широкополой шляпой, которую украшала яркая малиновая полоска ткани. Какое платье Софи надела под пальто неизвестно, но, вероятно, это было тоже что-то яркого цвета, чтобы хорошо сочеталось с аксессуарами.

Софи, герцогиня Эдинбургская, и принц Эдвард, герцог Эдинбургский / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская, и принц Эдвард, герцог Эдинбургский / © Getty Images

Принц Эдвард же надел для мероприятия полосатый костюм, который сочетался по цвету с нарядом Софи, и дополнил его тоже шляпой.

Как и король Чарльз, принц Эдвард любит оригинальные галстуки и на это мероприятие надел яркий галстук с лошадьми.

Галстук принца Эдварда / © Getty Images

Галстук принца Эдварда / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

