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Дополнила образ жемчугом: королева Камилла посетила прием для представителей СМИ
26 марта король Чарльз и королева Камилла устроили специальный прием в Букингемском дворце для широкого круга медиаорганизаций со всей Великобритании.
Король и королева приветствовали в стенах дворца 400 гостей из различных новостных организаций Великобритании, чтобы продемонстрировать свою поддержку местной журналистике. На приеме также присутствовали герцог и герцогиня Глостерские.
Королева Камилла надела в тот день не свой любимый королевский синий цвет, а выбрала неожиданный оттенок - бордовый. Ее величество появилась перед журналистами и редакторами в легком коктейльном платье с длинными рукавами.
Наряд королева носила в сочетании с роскошным многоярусным колье на шее с жемчугом и драгоценными камнями, а также серьгами с большими камнями в тон платью.
А буквально днем ранее королева Камилла посетила в Музей Чарльза Диккенса. Визит Ее Величества состоялся в честь 100-летия открытия музея для публики в 1925 году. Именно в этом доме жил выдающийся английский писатель с 1837 по 1839 год.