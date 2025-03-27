Дополнила образ жемчугом: королева Камилла посетила прием для представителей СМИ

Королева Камилла / © Getty Images

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Король и королева приветствовали в стенах дворца 400 гостей из различных новостных организаций Великобритании, чтобы продемонстрировать свою поддержку местной журналистике. На приеме также присутствовали герцог и герцогиня Глостерские.

Королева Камилла надела в тот день не свой любимый королевский синий цвет, а выбрала неожиданный оттенок - бордовый. Ее величество появилась перед журналистами и редакторами в легком коктейльном платье с длинными рукавами.

Королева Камилла беседует с Кристин Хоторн / © Getty Images

Наряд королева носила в сочетании с роскошным многоярусным колье на шее с жемчугом и драгоценными камнями, а также серьгами с большими камнями в тон платью.

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Королева Камилла приветствует Дон Элфорд / © Getty Images

А буквально днем ранее королева Камилла посетила в Музей Чарльза Диккенса. Визит Ее Величества состоялся в честь 100-летия открытия музея для публики в 1925 году. Именно в этом доме жил выдающийся английский писатель с 1837 по 1839 год.

Королева Камилла в музее Чарльза Диккенса в Лондоне / © Associated Press