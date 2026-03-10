ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
44
Время на прочтение
1 мин

Дополнила скромный лук ярким акцентом: герцогиня Биргитта появилась на службе с членами королевской семьи

Члены королевской семьи вчера посетили службу в Вестминстерском аббатстве в честь Дня Содружества.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Глостерская Биргитта и принц Ричард, герцог Глостерский

Герцогиня Глостерская Биргитта и принц Ричард, герцог Глостерский / © Getty Images

Герцогиня Глостерская Биргитта и ее супруг принц Ричард, герцог Глостерский посетили службу в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Мероприятие было организовано в честь Дня Содружества, которое отмечается традиционно во второй понедельник марта. Службу посетили все старшие члены британской королевской семьи.

Герцогиня Глостерская, как всегда, выглядела элегантно и привлекла к себе внимание. Она надела синее длинное пальто от Max Mara, которое дополнила ботинками из замши на невысоких каблуках Eliot Zed, а у нее на шее был яркий красный шарф от Hermes, который прекрасно гармонировал с шляпой и красной помадой на губах герцогини. В руках Биргитта несла черную небольшую сумку на короткой ручке от Weekend Max Mara.

Герцогиня Глостерская Биргитта и принц Ричард, герцог Глостерский / © Getty Images

Герцогиня Глостерская Биргитта и принц Ричард, герцог Глостерский / © Getty Images

Принц Ричард был одет в серый классический костюм и белую рубашку, разбавив свой лук пестрым полосатым галстуком.

Напомним, службу в Вестминстерском аббатстве также посетили королева Камилла, принцесса Анна и принцесса Уэльская Кэтрин. Все они выбрали разные образы для своего выхода в свет.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Принц и принцесса Уэльские / © Associated Press

Принц и принцесса Уэльские / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
44
Следующая публикация

