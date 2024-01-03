Дорогу молодым: короля Чарльза III призывают отказаться от трона после отречения королевы Дании

Короля Чарльза призвали уйти с поста монарха и позволить принцу Уильяму взять бразды правления в свои руки на фоне шокирующего заявления об отречении королевы Дании Маргрете II.

Комментаторы обсуждают будущее Чарльза на троне менее чем через 18 месяцев после начала роли, к которой он готовился всю свою жизнь.

Это произошло после того, как королева Дании Маргрете II заявила в новогодней речи о том, что передает престол своему старшему сыну кронпринцу Фредерику.

Стивен Паунд, бывший член парламента от Лейбористской партии, сказал, что если король Чарльз уйдет в отставку, это спасет монархию, пишет express.

Король Чарльз III и королева Маргрете II / Фото: Getty Images

"В настоящее время монархия находится в состоянии кризиса. У нас, возможно, были худшие несколько лет с тех пор, как Ее покойная Величество королева Елизавета II скончалась. Разве не было бы чудесно, если бы король Чарльз сказал, что пришло время для перезагрузки?", - заявил он в комментарии для GB News.

Однако, другие комментаторы считают, что принцу Уильяму и принцессе Кейт придется дождаться своей очереди, прежде чем принц Уэльский сможет взойти на трон.

"У нас всегда были люди, которые хотели, чтобы Уильям и Кейт заняли власть, потому что они молоды и круты. Но им придется дождаться своей очереди. Это займет какое-то время. У Чарльза есть еще как минимум 20 лет. Я не вижу причин, по которым он должен отречься от престола и сидеть дома со своей трубкой и тапочками", говорит королевский комментатор Чарльз Рэй.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

В 2023 году Букингемский дворец был потрясен множеством обвинений, опубликованных в мемуарах принца Гарри и в книге Омида Скоби. Однако, речь короля стала самой просматриваемой программой на Рождество, что говорит о том, что монархия вовсе не в кризисе.

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