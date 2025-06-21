Достала винтажное платье со шкафа: герцогиня Сара посетила скачки в наряде, которому почти 40 лет

Сара Фергюсон и Джек Бруксбэнк / © Getty Images

Реклама

Бывшая жена принца Эндрю — 65-летняя Сара, герцогиня Йоркская — в этом году активная гостья Royal Ascot. Она посещала несколько дней скачек, где демонстрировала различные наряды.

Однако особенно привлекло внимание белое платье в черный горошек Сары, ведь это платье от бренда Alistair Blair, которое у нее еще с 1986 года. То есть этому платью уже 39 лет и оно не только отлично выглядит, но и отлично сидит на женщине.

Сара Фергюсон и Джек Бруксбэнк / © Getty Images

Платье имеет довольно классический дизайн, выполнено из легкой ткани, имеет рукава три четверти, черные манжеты, лацканы и накладные карманы. Дополнила его Сара черным поясом с пряжкой и широкополой соломенной черной шляпой от Jess Collett Milliner.

Реклама

Также герцогиня держала в руке сумку черного цвета от Ethan K, обула туфли от Chanel и завершила этот нарядный дневной лук украшениями, среди которых был зеленый браслет от Van Cleef & Arpels. Точно такой же браслет, но голубого цвета, носит королева Камилла — это ее любимое украшение, которое она никогда не снимает.

Сара Фергюсон и принцесса Евгения / © Getty Images

Скачки в тот день также посетила дочь Сары — принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк. Принцесса надела белое платье и бежевые топ, которые дополнила широкополой шляпкой от Emily-London и сумкой от бренда M2Malletier с креативной золотой ручкой.

Сара Йоркская / © Associated Press Сара Йоркская / © Associated Press Сара Йоркская / © Associated Press Сара Йоркская / © Associated Press Сара Йоркская / © Associated Press Сара Йоркская / © Associated Press Сара Йоркская и ее старшая дочь принцесса Беатрис / © Associated Press Сара Йоркская и ее старшая дочь принцесса Беатрис / © Associated Press Сара Йоркская / © Associated Press Сара Йоркская / © Associated Press Сара Йоркская с дочками, 1996 год / © Associated Press Сара Йоркская и принц Эндрю / © Associated Press Сара Йоркская и принц Эндрю / © Associated Press Сара Йоркская, принц Эндрю и их дочери - принцессы Беатрис и Евгения / © Сара Фергюсон/Instagram Сара Йоркская / © Getty Images Сара Йоркская / © Associated Press Сара Йоркская / © Getty Images Сара Йоркская / © Getty Images Сара Йоркская / © Getty Images Сара Йоркская / © Getty Images