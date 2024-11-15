Достойный пример: королева Камилла рассказала о вредной привычке, от которой избавилась

Многие, наверняка, слышали, что в молодые годы Камилла курила. Но эта вредная привычка не нравилась Чарльзу.
В среду вечером королева Камилла присоединилась к королю Чарльзу на роскошном приеме в Букингемском дворце в честь столетия благотворительной организации Film and TV, покровителем которой стал монарх.
И хотя Камилла ушла раньше, так как она все еще восстанавливается после инфекции легких, она успела пообщаться с некоторыми гостями.
Поговорила Камилла с актрисой Эмили Мортимер. Женщины откровенно общались о матери Эмили, Пенелопе, которую королева знает лично, пишет Mirror.
Королева спросила, как у нее дела, на что актриса ответила: "О, она все так же много курит, как и раньше". Затем Камилла пошутила: "О, она все еще курит?", а затем Эмили спросила: "О, а вы бросили курить?". Королева ответила: "О да, я бросила 20 лет назад". Затем Эмили поздравила Ее Величество.
Ранее ее сын Том Паркер-Боулз в одном из недавних интервью опроверг слухи о том, что его мать любит выпить джина. Он также сказал, что она не курит.
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