Достойный пример: королева София поучаствовала в субботнике во благо природы

Королева София совместно с кампанией "1м2 для рек, озер и водохранилищ" проекта Libera, отправилась в город Ривас-Васиамадрид, чтобы поучаствовать в очистке реки Мансанарес.

Мероприятие было организовано в рамках инициативы "Чистые реки спасают океаны» и кампании "1м2 для рек, озер и водохранилищ" проекта LIBERA, и призвано подчеркнуть важность сохранения водных экосистем от истока реки до ее устья.

Королева София / Фото: Getty Images

Королева София закатала рукава и принялась вместе с другими участниками мероприятия убирать берег реки. Каждому из них выдали специальные черные мешки и перчатки, куда можно было собирать мусор.

Оделась София для этого мероприятия достаточно просто, в клетчатую удлиненную рубашку и черную жилетку. Но не забыла про украшения на шее, браслеты на запястье и про свою фирменную укладку.

Королева София / Фото: Getty Images

Тем временем ее невестка, королева Летиция, вчера присутствовала на церемонии вручения помощи в области социальных действий от Фонда Мутуа Мадриленья в Мадриде. Там королева появилась в стильном красном жакете из твида и в черных брюках.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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