Может купить каждый: назван любимый перекус принцессы Уэльской

Всем известно, что принц и принцесса Уэльские могут себе позволить любые блюда, так как у них работает целый штат поваров, которые могут приготовить все что угодно. Но, как и обычные люди, Кейт и Уильям также иногда едят самую простую еду.

Принц Уэльский однажды признался, что любит соус карри в сочетании с рыбой и жареным картофелем, а Кейт часто готовит своему мужу жареного цыпленка, который также обожает есть.

Принцесса Уэльская и принц Уильям / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская любит готовить и любит делать это вместе со своими детьми. Во время поездки в Общественный центр Святого Луки в Лондоне принцесса рассказывала, что она готовила тесто для пиццы со своими старшими детьми, Джорджем и Шарлоттой. "Им это нравится, потому что они могут испачкать руки", - рассказывала тогда Кейт.

Также Кейт рассказывала, что у нее с дочерью принцессой Шарлоттой схожие вкусы. Принцесса Уэльская, как и ее дочь, обожают перекусывать оливками, которые можно купить в любом супермаркете в любой стране мира.

Принцесса Шарлотта с мамой Кейт / Фото: Associated Press

А еще одним из любимых блюд Кейт и ее семьи является итальянская паста с сыром.

Напомним, ранее мы рассказывали, какое самое любимое блюдо у королевы Камиллы. Она не привередлива и купить любимую еду королевы-консорта можно в супермаркете даже в Украине и стоит порядка 80 гривен.

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