Довел бывшую жену до стресса: экс-принц Эндрю выдвинул Саре Фергюсон шокирующее требование

Эндрю и Сара / © Associated Press

Сообщается, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор предъявил своей бывшей жене Саре Фергюсон неожиданное требование, пока они проводят оставшиеся дни в их особняке в Виндзоре.

Бывший герцог Йоркский согласился покинуть свой дом в Виндзоре, где он прожил более 20 лет, после того как король Чарльз официально лишил его титула принца из-за продолжающихся связей с осужденным педофилом Джеффри Эпштейном.

Эндрю и Сара в молодости / © Associated Press

Предполагается, что переезд Эндрю состоится где-то в новом году, и теперь, по словам источников, он ясно дал понять своей бывшей жене, с которой до сих пор живет под одной крышей, одну вещь. Источник сообщил журналу Woman’s Day, что Ферги «так зла на Эндрю, что он потребовал, чтобы ее держали подальше от него, что расстраивает ее еще больше». Бывшая герцогиня чувствует себя очень «одинокой» в Виндзоре.

Ранее в других сообщениях утверждалось, что Эндрю и его бывшая жена почти ничего не делают вместе в своем доме, проводя время порознь и встречаясь только за едой. «Эндрю и Сара живут разными жизнями — на разных концах и на разных крыльях, — сообщал источник изданию The Sun.

Бывший принц Эндрю и Сара Фергюсон / © Associated Press

Теперь же после выселения они будут еще и жить в разных домах. Предполагается, что бывший принц переедет в Сандрингем, а его экс-жена в Португалию. У короля Чарльза также возник вопрос, с кем оставить корги покойной королевы Елизаветы II, которые жили с Сарой и Эндрю.